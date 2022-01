Luis Miguel, en 'First Dates': "Carlos Sobera es un 'Sugar Daddy' en potencia"

Lidia Torrent o Matías Roure suelen ser los que se llevan más miradas y piropos de los comensales que acuden a First dates, pero este martes fue Carlos Sobera el que triunfó con uno de ellos.

"Sobera es un Sugar Daddy en potencia. Quiero que me sobe entera", comentó entre risas Luis Miguel nada más llegar al restaurante de Cuatro. "El barman está muy bueno, pero Sobera es Sobera...", admitió el maquillador.

El barcelonés explicó que "soy una persona no binaria. Me considero mitad chico, mitad chica. Tengo unos amigos que a veces me llaman Luisa y, en otras ocasiones, me llaman Luis. Me es igual".

Luis Miguel y Carlos Sobera, en ‘First Dates’. 20minutos | MEDIASET

Su cita fue Adrián: "Mi padre se piensa que soy gay porque estoy gordo y que cuando adelgace me gustarán las chicas. Pero no, a mí me gustan los hombres desde que tengo uso de razón", admitió.

El panadero comentó que le sonaba la cara de su cita y Luis Miguel le contestó que "me pasa un montón porque me dicen que me parezco a Falete. El otro día me confundieron con él en un restaurante, pero no me molesta porque es un gran artista".

Durante la cena charlaron de sus seguidores en redes sociales: "Tengo más de 15.000 seguidores por enseñar mi cuerpo, y eso que antes me daba vergüenza porque un gordo no sube fotos sin camiseta", afirmó Adrián. "¡Eres una superestrella!", exclamó el maquillador.

También hablaron de cómo les gustaban los chicos y que buscaban: "Quiero encontrar a alguien con quien compartir mis sentimientos", comentó Luis Miguel. El panadero, por su parte, aseguró que "prefiero echar un 'kiki' que darme un beso con un chico".

Al final, Adrián no quiso tener una segunda cita con Luis Miguel como pareja porque "somos incompatibles, pero como amigo, aquí me tiene". El maquillador coincidió con él en que era mejor tener una amistad que una relación.