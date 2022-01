Una reportera de 'Informativos Telecinco' se queda en blanco y pide disculpas en redes: "Mal día personal y profesional"

Este lunes se dio a conocer que un paciente de covid que recibió tratamiento con ozono en la UCI del Hospital Universitario San Jorge falleció la semana pasada.

A petición de la familia del fallecido, y en contra del criterio médico del centro por falta de evidencia científica, un juzgado de Huesca autorizó la aplicación de ozonoterapia.

Aun no existiendo evidencias científicas que respaldasen tal terapia, la petición recibió autorización judicial y un equipo médico externo al hospital se desplazó al lugar para iniciar esta terapia. Con ello, el Hospital Universitario San Jorge quedó eximido de cualquier responsabilidad o costes.

Informativos Telecinco se hizo eco de la noticia y hasta allí mando a un equipo de reporteros, comandado por Lara Escudero, para informar sobre ella in situ. Sin embargo, no salió todo lo bien que esperaban. Al dar paso Pedro Piqueras desde plató, Lara arranca con su información, pero, de repente, se queda en blanco y no puede continuar. Finalmente, deciden devolver la conexión al plató.

Un error del que la propia periodista ha hablado en redes sociales, donde ha admitido su lapsus. "Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle", explica. "Gracias infinitas a los compañeros que han estado "ahí". A tod@s por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info".

Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos… — Lara Escudero (@Laraesku) January 3, 2022

En otro tuit, insiste. "Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos".

Una sinceridad que ha contribuido a que la reportera de Mediaset reciba una oleada de cariño por parte de los espectadores y colegas de profesión.

Te felicito por ser tan buena profesional, como demuestra el hecho de reconocer el error, ser capaz de colgarlo aunque duela y pedir disculpas. — Tíscar Lara (@tiscar) January 4, 2022

¿Y las horas echadas ese día? ¿Todos los rodajes y todas las horas a la espalda? ¡Felicítate por ellos! 👏🏽 porque el cuerpo a veces no responde a la perfección y eso es lo bonito de ser humano😉 — Laila Jiménez Moreno (@LailaJimenez) January 4, 2022

Esta anécdota no borra ni maquilla lo estupendamente que lo haces siempre. A todos nos pasan cosas en nuestro trabajo. Es la vida. — Marina Sevilla (@msevillat) January 4, 2022