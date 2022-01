Qué hacer este fin de semana en Barcelona: en 2022 más arte y tecnología

El año nuevo empieza con platos fuertes. Misterios, tecnologías, arte, historia y comedia son algunos de los ingredientes que lo forman.

Terraza de Casa Moritz en las Ramblas Casa Moritz

Casa Moritz, cerveza fresca en el centro de la ciudad



Se cumplen 10 años de la apertura de Fábrica Moritz. Y para celebrarlo, la marca acaba de inaugurar su tercer local en la ciudad, esta vez en pleno centro: Rambla de Catalunya, 79. Un local de 300 metros cuadrados repartidos en dos pisos y con una terraza en las mismas Ramblas donde las cervezas frescas y sin pasteurizar llegadas de la Fábrica Moritz serán las grandes protagonistas en los tiradores de su barra.

De todos modos, la oferta gastronómica firmada por el chef Jordi Vila tampoco se queda atrás. Aquí se sirven algunos de los grandes éxitos de la casa, como el pollo a la Moritz o las deliciosas flammkuchen, una especie de pizzas alsacianas. Tapas, platos más contundentes para compartir y opciones vegetales, todo ello servido en un horario muy amplio con cocina continua y acompañado de las variedades frescas que se elaboran y sirven en la Fábrica: -Moritz Original, Moritz 7, Epidor, Red Ipa y Moritz Negra.

(Rambla de Cataluña, 79 / www.casamoritz.cat/ca).

Uno de los roscones solidarios de Delacrem Delacrem

Helado solidario de roscón para despedir bien la Navidad



Sí, la Navidad ha terminado y a estas alturas es posible que estemos todos un poco saturados de turrones, panettones, roscones y demás. Pero no se nos ocurre mejor manera de despedirnos de estas fechas que con la original propuesta de Panes Creativos y Delacrem que han elaborado un original helado de roscón de reyes. Una refrescante idea que no solo puede ser una buena excusa para seguir comiendo roscón en un formato algo más ligero, sino que además tiene fines solidarios.

Y es que, desde hace años, el panadero Daniel Jordà, pone a la venta un roscón cuyos beneficios van destinados a una obra benéfica. Esta vez y en formato helado es para el proyecto Brain del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A la venta en Panes Creativos y Delacrem hasta finales de enero.

(Plaça de Garrigó, 5 / C. Enric Granados, 15 / Hasta finales de Enero / www. panescreativos.com).

Imagen de la exposición Homo Ludens en el CaixaForum de Barcelona. David Campos

Homo Ludens, videojuegos para entender el presente

Los videojuegos están a la orden del día. Fornite, Among Us, Call Of Duty... pero, ¿qué sabemos de ellos? En la exposición de CaixaForum Barcelona, Homo Ludens, se propone una mirada antropológica a los videojuegos para entenderlos en el presente. Comisariada por Lucca Carrubba, a través de 58 piezas de 36 creadores, entre las que hay videojuegos, fotografías, vídeos e instalaciones, se explica la existencia de un mundo actual donde la vida y el juego están cada vez más relacionados. En la exposición el espectador es el protagonista de una experiencia gamer mientras analiza los videojuegos como industria, medio cultural y como propuesta creativa.

(Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8/ 6 euros/Hasta el 18 de abril / www.caixaforum.org)

Los protagonistas de "La Grossa i la Bèstia" Teatre Gaudí de Barcelona

"La Grossa i la Bèstia" en el Teatro Gaudí

Vivir en el Eixample de Barcelona es vivir en el corazón de la ciudad y los protagonistas de La Grossa i la Bèstia lo saben. Bolinda tiene un piso alquilado en la Calle Provenza pero quien realmente paga cada mes es Nacho, su pareja. Él sueña con llegar a ser un magnate del pladur y en ocasiones, encierra con llave a Bolinda dentro del piso para escaparse e ir a ligar con Celina, una chica aficionada a las artes marciales que casualmente busca piso. Obligados a vivir los tres bajo el mismo techo, surgirán conflictos y planes secretos que atraerán la atención de Virginio Birra y Sixto, un Mosso d’Esquadra y un repartidor de pizzas respectivamente. Cuatro músicos, trece canciones y un desenlacesorprendente es lo que propone este thriller musical concebido en Barcelona por diferentes creadores autóctonos y de diferentes disciplinas.

(Sant Antoni Maria Claret, 120 / Hasta el 20 de febrero/ 24 euros / www.teatregaudibarcelona.com)

Ágata Roca y Pere Arquillué en una escena David Ruano

Vuelve ‘53 domingos’

Tres hermanos están cenando y empiezan a hablar de su padre. Ya es mayor y hay quien opina que no puede continuar viviendo solo. Como suele pasar, la cena termina en una discusión que dura tres semanas, hasta que... Tras el éxito de la temporada pasada, 53 domingos vuelve al Teatre Romea. Dirigida por Cesc Gay e interpretada por Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca y Lluís Villanueva, vuelve al escenario para representar esta comedia sobre las relaciones familiares y como la relación entre hermanos es una bomba de relojería que puede explotar por la cosa más insignificante.

(L’Hospital, 51 / A partir de 17 euros / Hasta el 20 de febrero / www.teatreromea.cat).

Acción Punk Prayer de Pussy Riot en la catedral del Cristo Salvador de Moscú. Cortesía de Pussy Riot

"La máscara no menteix mai’ en el CCCB.

Nuestro mundo ya no es ajeno a las mascarillas y en La màscara no menteix mai (La máscara nunca miente) se propone mediante una amplia selección de material documental y recursos audiovisuales, entender la polisemia de las máscaras. De como existen tipos como el pasamontañas de Pussy Riot, las capuchas de las protestas feministas o las máscaras de los luchadores mexicanos y como tras ellas, no solo se esconden identidades, sino que también los orígenes de algunos fenómenos que definen nuestro presente.

(Montalegre, 5 / Sala 2 del CCCB hasta el 1 de mayo de 2022/ www.cccb.org).