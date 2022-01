Marta Sango revive en el Benidorm Fest la "parte buena y parte mala" de una competición tras su paso por OT

Y es que según cuenta en una entrevista con Europa Press, ha sido todo "muy intenso" y "muy rápido" en unas "fechas complicadas" para esta cantante y actriz que actualmente interpreta a Susana Romero en el musical de 'La Llamada' en Madrid, al tiempo que prepara sus exámenes finales de canto.

Sango pasó por Operación Triunfo en 2018 y tuvo una canción en la preselección para Eurovisión que RTVE organizó ese año entre los participantes del concurso. Ya sea por la "nostalgia" que evoca su tema o la necesidad de "trabajar todo el tiempo", la artista vuelve a enfrentarse a una competición musical televisiva.

La cantante ha explicado que ya no recordaba la exposición que suponía este tipo de programas: "Cuando salieron las canciones, fue un golpe de realidad". De hecho, la artista ha reflexionado sobre las críticas en redes sociales: "Hay conductas muy tóxicas y muchas personas que se suben al rebaño por buscar la aprobación del de al lado".

La situación, en este caso, es diferente a Operación Triunfo, donde estuvieron tres meses encerrados sin contacto con el mundo exterior. "Cuando salimos todavía estuvimos bastante expuestos", recuerda, mientras que ahora se enfrenta a críticas a primera escucha de un tema en el que ha trabajado durante meses. "En Twitter hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que supone el trabajo y lo destroza en 10 segundos".

LA "NOSTALGIA" FRENTE A LO TÓXICO

La toxicidad ha sido uno de los temas de la entrevista, también por la que impregna al tipo de amor al que le canta en "Sigues en mi mente": "Esa frustración de no poder olvidar" a una persona que, pese a haber seguido caminos distintos, continúa presente. "No me da la gana pensar en eso, miro al pasado y menudo infierno. Pero sigues en mi mente", reza la letra.

"No soy de enfadarme con alguien" ni de "cantar sobre sensaciones", admite Sango, pero sí comenta que una de las preguntas más habituales respecto a su canción es si se la dirige a alguien en particular.

Y es que el recuerdo y la "nostalgia" son la base de "Sigues en mi mente", y así pinta la puesta en escena: un "matrimonio" entre la canción y la idea del Benidorm Fest que se traducirá en una "fiesta de colores" con coreografía, baile e interpretación.

Otro de los puntos a los que la artista da más importancia es a la estética de la canción, inspirada en ABBA y la música de finales de los 70 y principios de los 80. De hecho, ha remarcado la "coherencia" con el "imaginario" que mantiene como cantante y la continuidad en este sentido con sus dos singles anteriores "Por ti" y "Qué más quieres de mí".

UN VIAJE "DE TRIPIS" INSTRUMENTAL

Si bien por estética la canción continúa en la línea de sus lanzamientos previos, Sango destaca que su tema para Eurovisión es una apuesta que "le llena" más que algo similar a las anteriores. "Tenía canciones más parecidas a 'Qué más quieres de mí', que era lo que me pedía la gente, pero a mí lo que me llenaba era llevar esta canción".

Estructuralmente, "Sigues en mi mente" no tiene un estribillo cantado, sino que es musical: "Lo pedía la canción", asegura Sango, que ve este interludio como un "viaje espiritual de tripis" y un "statement" para redondear la composición.

La canción viene firmada por la propia cantante, Marco Frías y Mané López, con quien llevaba meses trabajando en el tema. Reconoce Sango que le "enamoró" la canción cuando la escuchó por primera vez, aunque al principio no tenía "absolutamente nada que ver" con lo que es ahora.

A poco menos de un mes para Benidorm, la artista está centrada en su puesta en escena en el festival alicantino y de momento no piensa en Eurovisión, que se celebrará en Turín del 10 al 14 de mayo. "Verme me veo", asegura, pero "por mi salud mental estoy centrándome en Benidorm".

Que a Sango le llegue "la llamada" de Eurovisión dependerá de los espectadores y el jurado. Lo que sí es seguro es que continuará girando con el musical, del que se perderá unas funciones por el Benidorm Fest, pero al que volverá en febrero. Falta saber todavía si también tendrá que ausentarse del teatro de cara a mayo.