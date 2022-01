La cláusula del contrato de Ana Obregón con TVE para no trabajar con Bertín Osborne

A lo larga de sus dilatadas carreras en televisión, Ana Obregón y Bertín Osborne han hecho multitud de programas en la mayoría de las cadenas españolas. También en TVE, donde, no obstante, no han coincidido mucho y ahora ya se sabe por qué.

Todo se debe, según contó el propio Bertín en La Roca, a un 'veto' de la actriz y bióloga, ya que no le gusta su manera de trabajar.

"Es mi forma de trabajar. Al principio era horroroso, y hasta había una presentadora de TVE, íntima amiga mía, que tenía una cláusula en su contrato de nunca trabajar conmigo. Era Anita Obregón y decía que era imposible trabajar conmigo porque ella se aprende todo a la perfección y yo la volvía loca", se sinceró el artista andaluz a Nuria Roca.

"Anita es un metrónomo, ella se aprende todo el guion, y llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca, y creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo", argumentó.

La propia Nuria Roca contó un episodio que viene a dar la razón a Obregón. "Presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso. Era a las 21:00 horas cuando se emitía y llegaste sobre las 12 del mediodía, saludaste a todo el mundo y todos adorándote. Entonces viniste y me dijiste que te ibas a pasar el día a la playa. Llegaste como una hora antes de la gala y me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo", desveló la valenciana entre risas.