Manolo Sarria, Santi Rodríguez, Jandro, Cristina Castaño y Jordi Sánchez, invitados en 'La noche D' este martes

Este martes 4 de enero, La 1 de Radio Televisión Española emitirá la primera gala de La Noche D de 2022. Para la ocasión, el formato de entretenimiento presentado por Dani Rovira se centrará en el sentido del humor y en la que suele ser su consecuencia más inmediata: la risa.

Pero como siempre, el protagonista de Ocho apellidos vascos no estará solo, sino que contará con varios invitados para aportar sus anécdotas más llamativas e hilarantes sobre la risa. Y es que esta, a veces, puede llegar a protagonizar momentos bastante peliagudos. Así, los aliados de Rovira este 4 de enero serán Manolo Sarria, Santi Rodríguez, Jandro, Cristina Castaño y Jordi Sánchez.

Pero la cosa no quedará en los invitados: Manolo Sarria y Santi Rodríguez conocerán de primera mano las historias más surrealistas de la audiencia del programa. Por su parte, Jordi Sánchez y Cristina Castaño jugarán a las películas con Sílvia Abril, Edu Soto, Mariam Hernández y David Perdomo.

Además, Dani Rovira vivirá en primera fila la magia de Jandro, el cuatro veces ganador del prestigioso premio Penn & Teller: Fool us. Según ha avanzado la televisión pública, el programa, producción de RTVE en colaboración con Good Mood y The Pool, culminará con un gran homenaje a una de las cosas que más risas nos ha dado desde tiempos inmemoriales, el tartazo de nata, aunque no se sabe quién o quiénes serán las víctimas del clásico postre.

El formato se enfrentará a un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 4 en Telecinco y a Fuera del mapa en LaSexta, mientras que el resto de canales apostarán por la ficción en forma de series o cine.