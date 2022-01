Almeida cree que Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid pese a nombrarla para sacar sus Cuentas

El alcalde nunca ha estado de acuerdo en nombrar hija predilecta de Madrid a la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre. Lo demostró en el Pleno de noviembre votando en contra de dicha distinción, junto a Ciudadanos y Vox. Sin embargo, un mes más tarde accedió a ello a cambio de que el Grupo Mixto apoyase sus Presupuestos.

Con sus Cuentas recién estrenadas, José Luis Martínez-Almeida ratifica su idea de que la escritora que ha marcado la vida de muchos madrileños no es diga de tal mención. "Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos", ha declarado en una entrevista con Okdiario.

El viudo de Grandes ha sido el primero en reaccionar a estas palabras. A través de su cuenta de Twitter, Luis García Montero ha exigido al regidor popular tratar "con más dignidad a los madrileños" tras leer sus "declaraciones mezquinas" hacia la escritora. "Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta", ha sentenciado.

Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre @AlmudenaGrandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta. — Luis García Montero (@lgm_com) January 3, 2022

También los grupos de la oposición han cargado contra el alcalde. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cree que "en lo humano es ofensivo hablar así de una persona que falleció hace un mes" y en lo institucional, que Almeida "no puede no valorar a Almudena Grandes". Por todo ello, Maestre exige al regidor que pida disculpas.

Qué grandísimo le queda Madrid a Almeida. pic.twitter.com/ip79OJisNa — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) January 3, 2022

Desde el PSOE opinan que es "imperdonable que el espíritu de supervivencia de algunos concejales (Grupo Mixto) haya permitido que se enfangue la grandeza de Almudena Grandes". En la misma línea de Maestre, la portavoz socialista Mar Espinar ha tachado de "cinismo" y "desprecio" las palabras del alcalde.

Unas palabras que no impedirán que Almudena Grandes reciba el título de hija predilecta de Madrid ni tampoco tenga una calle con su nombre, como sí aceptó el Partido Popular y Ciudadanos en el Pleno de noviembre.