Tu horóscopo diario: domingo 2 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 2 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a estar hoy en perfecta armonía con todo lo que te rodea y tu fuerza interior se renueva en muchos sentidos porque te llega el afecto de alguien a quien te une una corriente de empatía y de comprensión profunda. Todo se confabula en tu favor.

Tauro

Hoy, que dispones de tiempo y acabas de comenzar una nueva etapa del año, escribe sobre un papel tus metas y los pasos que vas a dar para llegar hasta ellas. Aunque creas que no sirve para nada, es un ejercicio que te vendrá muy bien para ordenar tu mente.

Géminis

La suerte también se puede encontrar y es cuestión de proponérselo. Hoy no dejes de hablar con cualquier persona que creas te pueda aportar algo, ya que un amigo o un familiar te puede proponer un negocio o un trabajo que no te esperas.

Cáncer

Una reunión social, pero amable y sin ningún protocolo o compromiso, te puede resultar hoy muy divertida y quizá sea algo muy casero con unos amigos o vecinos, pero todo será agradable y las conversaciones te harás sonreír e incluso reír.

Leo

Debes estar alerta y observando bien a tu alrededor en especial si tienes un negocio, ya que hay algo que no está funcionando como debería y no te has dado cuenta aún. No lo dejes todo en manos de los demás, por mucho que confíes en ellos.

Virgo

Si pides un favor, no exijas que sea de inmediato. Tu cabeza va demasiado rápida a veces y lo quiere tener todo y en ese momento. Pero los demás llevan otro ritmo, más pausado. Piensa que no todo el mundo reacciona como tu lo haces.

Libra

Si alguien te reclama porque te necesita y eso te lleva a organizar un viaje imprevisto, ten en cuenta que no debes dejar que las prisas te hagan olvidar documentos esenciales. Puedes caer en cierto nerviosismo, así que intenta tener todo bajo control.

Escorpio

La sonrisa de alguien a quien quieres mucho, o de niños que tengas cerca, será un auténtico bálsamo hoy para hacerte olvidar esas cosas que no están saliendo tal y como las habías previsto, sobre todo si has tenido que renunciara algún plan.

Sagitario

Alguien te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva de la habitual. No es que sea algo opuesto a tus convicciones, es simplemente que no las habías observado desde ese punto de vista tan distinto al tuyo, pero válido también.

Capricornio

La luna nueva en tu signo hoy te lleva a renovar conceptos o a ver cómo pueden ser las cosas desde otro punto de vista. No olvides que no estás solo o sola en el mundo y que toda esa renovación debes hacerla en consonancia con los demás.

Acuario

Te conviene emocionalmente bajar las barreras con tu pareja y confiar en ella sin ningún tipo de estrategia o de ocultación de lo que sientes. La honestidad será un plus añadido que te va a venir muy bien para revivir y restaurar la relación.

Piscis

Tu timidez es, a veces, algo que te frena. Piensa que es sólo porque tu temperamento es más sensible y lo mejor que puedes hacer es compartir aficiones comunes con personas que están un poco en tu misma línea de acción. Romperás esas barreras.