Tu horóscopo diario: sábado 1 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 1 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has aprendido ciertas lecciones que ahora pones en práctica y una de ellas en no darle importancia a lo que no la tiene y no querer cambiar lo que no puedes cambiar. Eso hace que te sientas mucho más ligero o ligera de equipaje y que afrontes la vida con más equilibrio.

Tauro

Estarás bien con la pareja incluso si ha habido alguna pequeña discusión en los últimos tiempos por cierto asunto de terceras personas o de familiares políticos. Pero ya ves las cosas desde una perspectiva más optimista y, sobre todo, te alejas de fuentes de conflicto.

Géminis

No te importa demasiado que vayan pasando las fechas festivas, ya que por diversos motivos no es un momento del año que te guste mucho, te trae recuerdos y no es bueno que le des vueltas al pasado. Te sentirás mejor si te distraes con algo amable.

Cáncer

Si crees que alguien te puede hacer cierto daño emocional en lo afectivo, entonces es que no te conviene para nada y aunque te resulte complicado, a lo mejor ahora, al comienzo de un nuevo año, es el momento de pensar en cambiar radicalmente.

Leo

No tengas ningún miedo a lo que está por llegar, ya que empiezas el año con muy buena suerte, con todo a tu favor y dejando atrás algunos problemas. Tu ánimo sube y sabes disfrutar de cada momento con toda la intensidad.

Virgo

Estarás poco dada o dado a imaginar, a dejarte llevar por sueños y en eso tu postura es a veces demasiado radical, porque un poco de imaginación, ser menos terrenal y abundar menos en el pragmatismo, te sentaría muy bien. Compruébalo.

Libra

Sabes que un amigo o una persona con la que tienes una cierta relación, te está escondiendo alguna información importante. Quizá hoy, en el contexto de una conversación frívola o propia de las fiestas, puedas averiguarlo por fin.

Escorpio

Interpretar los signos misteriosos o los conceptos que a los demás se les escapan, se te da bien. Hoy acertarás con todo eso que viene de la intuición. Observa todo bien y hallarás una clave relacionada con una persona que te llama la atención.

Sagitario

Tu estrategia ha funcionado y hoy recibes una contestación, quizá por wasup, de esa persona que te atrae y a la que has conocido hace poco. No será exactamente lo que pretendías, pero te abre una puerta para seguir intentándolo.

Capricornio

Será una jornada de descanso, relajada, en la que no vas a preocuparte por nada más que lo que te suponga placer y disfrutar de la buena mesa o de un paisaje invernal. Aprovecharás todo ello con plenitud al lado de personas a las que quieres.

Acuario

Si no tienes más remedio que trabajar, tómatelo con el mejor humor posible y pensando en los planes que puedes hacer gracias a ese trabajo y a lo que te da en el plano económico. Al fin y al cabo, es una rueda de la que es difícil escapar.

Piscis

Estás deseando volver a tu lugar habitual para ver a una persona a la que has dejado allí y de la que no te gusta nada estar lejos. La echas mucho de menos porque tu relación con ella es especial, pero puedes decírselo de alguna manera y sentir su afecto.