Rubén, en 'First Dates': "Me gusta mucho Isabel Díaz Ayuso, entre mis amigos se ha convertido en un fenómeno 'milf'"

Rubén, todo un subcampeón de España de powerlifting -levantamiento de potencia- visitó este jueves First dates en busca del amor: "En mi último campeonato levanté 240 kilos en sentadilla, 147,5 kilos en press de banca y 240 kilos en peso muerto. Quedé segundo, pero logré récord en sentadilla y press de banca, que son los dos movimientos que más me gustan", comentó el madrileño.

También recordó que "en el último intento de peso muerto me puse a cantar Baby one more time de Britney Spears, y todo el pabellón se quedó en silencio. En mi club ponemos música variada, sobre todo las Spice Girls o Justin Timberlake".

Carlos Sobera le preguntó si tenía algún ideal de mujer, y el joven de 18 años reconoció que "me gusta mucho Isabel Díaz Ayuso. Desde mi punto de vista y del de muchos de mis amigos, se ha convertido en un fenómeno milf".

Rubén y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Aprovechando la fuerza del comensal, Sobera le propuso un reto: "A tu cita la vas a llevar aúpas hasta la mesa, así entrenas al mismo tiempo que cenas". Rubén no tuvo ningún problema en aceptarlo.

Su pareja de la noche fue Vera, que reconoció en su presentación que "soy una persona bastante solitaria y me gusta ganarme las cosas por mí misma". Rubén, nada más verla, afirmó que tenía "unos ojos bastante bonitos".

El estudiante le explicó a la madrileña en qué consistía el powerlifting antes de pasar a la mesa para comenzar a cenar. Durante la velada charlaron sobre sus aficiones como la música, el cine o el deporte.

Pero Vera se quedó muy sorprendida cuando Rubén se levantó de la mesa para cantar y bailar su canción preferida, Baby one more time de Britney Spears: "Me he sentido un poco avergonzada, pero no pasa nada", reconoció la joven entre risas.

Rubén bailando, en ‘First dates’. MEDIASET

Pero ese baile pesó en la decisión final, ya que, mientras que Rubén sí que quiso tener una segunda cita, Vera prefirió volver a quedar, pero como amigos, descartando el tema amoroso.

Mientras que ella se levantó para irse tras despedirse del madrileño, Rubén se quedó solo cantando Baby one more time para consolarse tras las calabazas recibidas por parte de Vera.