Kiko Hernández echa de menos a Rosa Benito en 'Sálvame': "Eras televisión en estado puro"

Muchos de los colaboradores que han pasado por Sálvame en sus casi 13 años de historia han ido y venido multitud de veces. Pero hay algunos que marcaron una línea roja y no han querido volver. Una de ellas es Raquel Bollo. Otra es Rosa Benito, una de las más antiguas del programa, pero al que hace mucho que no vuelve. Pese a todo, Kiko Hernández la sigue echando de menos y se lo ha querido dejar claro.

"Rosa Benito, lo has dado todo en este programa. Eras televisión en estado puro. Estás como las maracas de Machín. Un día dices una cosa, otro día dices otra, en el mismo programa pones a parir a Ortega Cano en la sala VIP, a los dos minutos te llama y ya le comes los morros..." ha comenzado a decir Kiko, aunque tuvo sus más y sus menos con Rosa.

"Esa locura tuya, a mí me encantaba. Era apasionante verte. El 'te arrastro', todas las locuras y burradas que has dicho... 'el niño es para devolverlo'... Rosa Benito, eras televisión en estado puro. Me encantabas". Ante estas palabras, Kiko se ha llevado el aplauso del público y de varios de sus compañeros.

Uno de los memes más famosos de Rosa Benito GTRES

Y es verdad que de vez en cuando se echa de menos la presencia de Rosa Benito, carne de memes ya míticos como el mencionado "Te arrastro" o "Yo no puedo tirar más del carro". ¿Volverá alguna vez al programa? Parece difícil después de su fichaje por Ya es Mediodía, desde el que ha lanzado algún dardo envenenado hacia Sálvame...