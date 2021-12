María José, en 'First Dates': "Las penas me las quitan mis nietas y el 'Satisfyer', que coge unas velocidades de vértigo"

Nada más llegar a First dates este miércoles, María José le confesó a Carlos Sobera que "voy a llorar, necesito mis pañuelos", sorprendiendo al presentador. Pero Matías Roure, el barman del local de Cuatro intervino: "Vas a llorar... de alegría".

"Me gusta mucho reírme, pero también soy muy sensible y por cualquier cosa me pongo a llorar", afirmó la valenciana. Y añadió que "las penas me las quitan mis nietas y, bueno, también las tecnologías que hay ahora para cuando no tienes pareja...".

La enfermera jubilada aclaró que se trataba de "el Satisfyer, por ejemplo, que coge unas velocidades de vértigo", señaló entre risas antes de contarle a Sobera su mala experiencia en el amor.

Carlos Sobera y María José, en 'First dates'. MEDIASET

"Estuve casi 40 años casada y se fue con otra más joven hace cinco años. Lo estoy superando, pero me da mucha pena recordarlo. No me dijo que se iba con otra, pero a los sesenta y algo, ningún hombre se va solo", afirmó María José.

Su cita fue Pedro, que habló de su gran afición: "Soy un apasionado del golf porque es un deporte muy agradable, se camina bastante mientras se juega, los partidos suelen duran cuatro o cinco horas y me gusta mucho".

Ambos confesaron que estaban atacados de los nervios, sin embargo, la valenciana no dudó en opinar sobre su pareja de la noche: "Se le ve que es un señor y me ha gustado", aseguró.

Durante la cena hicieron un amplio repaso a lo sucedido en sus vidas, desde sus amores pasados a sus aficiones en busca de una conexión que les hiciera querer verse fuera del restaurante.

Tras bailar un poco durante la velada y unas fotos en el fotomatón, con beso incluido, el alicantino sí que quiso volver a quedar con María José "para conocernos más". Ella, en cambio, no quiso tener una segunda cita porque "me ha faltado algo".