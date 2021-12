Les sales i teatres valencians llancen un missatge de confiança al públic: "Som un exemple de cultura segura"

Així ho han expressat les sales Russafa, Círculo, Ultramar, Espai Inestable, Carme Teatre, La Máquina, Teatro Olympia, Teatre Talia, Teatro Flumen, Teatre Micalet, El Teatret, La Estrella, Artea Espai, Sala Off, Sala Carolina, Espai Rebombori, Sala L'Horta, El Raval i La Carreta, en un comunicat conjunt.

"Després de prop de dos anys convivint amb la pandèmia, adaptant la creació i l'exhibició d'arts escèniques al context per a mantindre la nostra activitat i garantir l'accés a la cultura quan s'ha revelat més necessària que mai, no s'ha detectat cap brot entre els espectadors del teatre, circ i dansa", exposen.

En aquesta línia, assenyalen que són espais "confiança", on s'han implementat protocols d'acord amb la normativa vigent que contemplen la higienització de les zones comunes i pati de butaques, sistemes de ventilació i renovació de l'aire, control d'accessos per a evitar aglomeracions i l'ús obligatori de mascareta en tot moment per a garantir la seguretat del públic".

També s'han adoptat mesures per a protegir als treballadors, amb controls periòdics de PCR i antígens, l'ús de mascareta obligatòria (excepte durant les representacions) i la higienització de camerinos i sales d'assaig.

Açò contribueix a fer d'aquestes sales i teatres "un exemple de #CulturaSegura" i es defineixen com a "opció per a continuar gaudint de l'evasió, emoció, la diversió, la reflexió i l'aprenentatge", a més de "un espai d'expressió per als creadors i de desenvolupament per als professionals de la cultura".