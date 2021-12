Mor als 79 anys Luis Raluy Tomás, director de circ i el major de la saga Raluy

El major de la saga Raluy ha sigut un "esperit autodidacta, nòmada, lliure" que "ha apostat sempre per un món sense fronteres, per la pau, per l'enteniment dels pobles i entregat en cos i ànima al circ".

El fill del fundador del Circ Raluy deixa després d'ell un "llegat centenari que perdurarà en el temps i que seguirà viu a través del Circ Raluy Legacy, on es troba tota la seua família unida". "Ell és circ i mai morirà", afig la família, que despedeix "amb un gran dolor a aquesta persona tan especial, ompli de llum, bondat i que recordarem amb l'afecte i l'amor que ell brindava a tot aquell que se li acostava".