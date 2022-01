Entrevista | Mina El Hammami: "Todo el mundo me pregunta si soy musulmana. La religión es algo muy personal"

Mina El Hammani (Madrid, 29 de noviembre de 1993). Cuando estás delante de ella todavía impresiona más, ese pelo, esos ojos y esos labios que son parte de sus raíces y de los que se siente muy orgullosa. Porque los orígenes marcan y a ella le han marcado y mucho. De llamarla "la mora" en la escuela, a tener 6 millones de seguidores en redes sociales gracias a la serie Élite, que la dio a conocer al gran público. Admite que en redes sociales también sube fotos de postureo, pero sobre todo intenta ser natural.

Acaba de ganar un premio MIM por su aportación a la televisión y me ha traído a la sede DAMA, derechos de autor de medios audiovisuales, para tomar un café y hablar claro. Porque Mina, con solo 28 años habla cristalino, es auténtica, comprometida y con las cosas muy claras “no quiero hacer sólo personajes árabes” asegura, denunciando la estigmatización que existe en el cine español y en la sociedad en general por sus raíces marroquíes “a un español no se le dice si es católico, a mí todos me preguntan si soy musulmana”.

Honesta, inteligente, feminista, cabezota y sagitario, muy sagitario “yo a la luna le pido muchas cosas” a la luna y al 2022. En el trabajo tener la oportunidad de encarnar a un personaje muy crudo y para todos, mucha salud, que es lo que hace falta.