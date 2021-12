Lydia Valentín habla sobre el 'dopaje de Estado' y desvela cuánto gana una deportista como ella al año

Tras el último programa protagonizado por Eva González y Jorge Sanz, este martes 28 de diciembre volvió Fuera del mapa a La Sexta. El formato, presentado por Alberto Chicote, contó con Lydia Valentín y Roberto Leal como invitados. En un repaso a su trayectoria mientras recorría A Coruña, la halterófila recordó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ensombrecidos por el dopaje en algunas de sus categorías.

Pero el dopaje no es la única parte poco amable del deporte de la que habló la gallega, pues esta también comentó lo mal pagada que estaba la halterofilia en España: "Con el deporte olímpico no se gana pasta, en España no te forras, aunque puedes vivir de ello si eres muy buena". El cocinero quiso saber más, y Valentín añadió que a una deportista como ella le podrían pagar unos 50.000 euros anuales.

Respecto a las medallas olímpicas, reveló que en su categoría se ganaban unos 96.000 euros por un oro, mientras que por la segunda posición, la plata, se pagan aproximadamente 48.000 euros. Pasando al llamado dopaje de Estado, el financiado por los propios países, la deportista explicó que, en el caso de la halterofilia, en España era muy poco común porque no salía rentable.

Fue esta práctica fraudulenta la que llevó a la gallega al oro en los Juegos Olímpicos de 2012, celebrados en Londres. "El podium entero se cayó y fui campeona olímpica. Yo sabía que las que estaban compitiendo conmigo no iban limpias. Te vas con rabia y al final, gracias a Dios, se hace justicia y se recolocan las posiciones. Sin embargo, fueron ellas las que se subieron al podium y obtuvieron el reconocimiento del público", lamentó.

Pese a ello, Valentín dejó claro que nunca se había sentido tentada por el dopaje, pues lo que podría perder con ello no le compensa: "No me tienta porque podría ser inhabilitada durante 10 años, y que un día te hagan un control y todo lo que has hecho no valga para nada... además, España no es una potencia en la halterofilia y aquí no merece la pena ser campeón olímpico", reflexionó.