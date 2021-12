La Generalitat autoritza la celebració de dos festes extraordinàries de nit de Cap d'Any a València i Castelló

A més, ha rebut altres 27 peticions per a realitzar cotillons, festes i celebracions en 18 poblacions de la Comunitat Valenciana que no requereixen una autorització administrativa específica ja que no impliquen un augment de l'aforament habitual, la instal·lació d'escenaris o la modificació de les condicions tècniques del local. En aquests casos només és necessària una declaració responsable.

Els establiments que han comunicat aquestes declaracions responsables per a celebrar festes i cotillons de nit de Cap d'Any se situen en 18 municipis. D'ells, nou pertanyen a la província d'Alacant -Alacant, Alcoi, Calp, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Oriola, Santa Pola, Sant Fulgenci i Xàbia-; cinc a la de Castelló -Benicàssim, Castelló de la Plana, Torreblanca, la Vall d'Uixò i Vila-real-; i quatre a la de València -Alfafar, Museros, Torrent i València-.

MESURES COVID

No obstant açò, tots els locals hauran de complir les mesures decretades per la Generalitat per a frenar el Coronavirus. Així, s'exigirà la petició del passaport Covid-19 en tots els locals de restauració; l'ús de la mascareta sempre que no s'estiga menjant o bevent; i una distància de seguretat de, almenys, 1.5 metres si s'està assegut.

Finalment, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriel Bravo, ha realitzat una "crida a la responsabilitat de la ciutadania perquè celebre el cap d'any amb prudència i que prioritze la seua salut i la dels seus familiars".

També ha agraït l'esforç de l'empresariat de l'oci "per adaptar-se ràpidament i col·laborar en la lluita contra la pandèmia, complint de forma generalitzada les mesures preventives decretades per la Generalitat".