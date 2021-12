Pedro, en 'First dates': "Me casé con la prima del cantante Raphael y desapareció con mi hija"

Pedro acudió este lunes a First dates en busca de una mujer con la que compartir su vida y sus aficiones. El periodista jubilado le confesó a Carlos Sobera que "me da igual si es europea, asiática o sudamericana".

Pero lo que dejó con la boca abierta al presentador fue la relación del comensal con una prima hermana del cantante Raphael: "Me casé con ella con 21 años y un buen día, mi mujer desapareció con mi hija y no he vuelto a saber nada de ninguna de ellas", reconoció.

"Sus padres solo me dijeron que se había ido con un hombre a Francia. La Curia me dio la nulidad en la plaza de Cataluña y nunca he sabido nada de ellas, no seguimos el contacto. He tenido mala suerte, estoy escribiendo un libro", afirmó el catalán.

Su cita fue Liping, una profesora de danza china que sorprendió a Pedro entrando en el restaurante de Cuatro realizando un baile típico de su país: "Es como las sevillanas de aquí, parecido", afirmó la comensal.

Liping y Pedro, en ‘First dates’. MEDIASET

Pedro le contó a su cita todos los destinos que había visitado gracias a su profesión como corresponsal de prensa, mientras que ella recordó como su exmarido le fue infiel y terminó separándose.

La comunicación entre ambos no fue muy fluida durante la velada, sumado a la distancia que les separaba entre Cataluña y Madrid hizo que ninguno de los dos quisiera una segunda cita.