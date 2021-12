La genial hija de Buenafuente, a su padre: "Te lo repito muchas veces: el humor, inteligente, por favor"

Es más que posible que haya sido una de las sorpresas de su vida. El presentador Andreu Buenafuente despedía este jueves el programa Late Motiv, que cesa sus emisiones en Movistar+ y en un momento dado apareció Joana, su hija pequeña.

La joven de nueve años salió cuando comenzó a sonar la música que solía anunciar la aparición de uno de los personajes de su madre, Silvia Abril, la carismática pero gamberra Niña de Shrek.

"Pero, pero…. Oh, sí, sí", decía Buenafuente completamente sorprendido y emocionado. "Esto no lo vi venir. Hostia qué cabrones sois… no, cabrones no se dice", se corregía al momento al caer que estaba delante de su hija, disfrazada como antaño lo hiciera su madre.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



"La mamá está confinada, es el último programa, esto no se va a acabar así y vengo a sustituir a mamá", le decía Joana con mucha soltura y desparpajo.

"No sé si es lo mejor para ti lo que está pasando, quiero que te vaya bien en la vida y tú sabes que es un personaje muy marrano", le advertía Buenafuente, ante la indiferencia de la pequeña, encantada y sentada como una reina en el sofá de invitados.

"Me ha encantado, es lo más bonito que me ha pasado esta semana", decía el presentador, cuando se añadió una emoción más al entrar Silvia Abril, su mujer, y madre de la niña, por videoconferencia.

"¿En qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestro hjja?", le preguntaba con humor el presentador y Abril se justificaba: "No podía concebir el final del programa sin que tuvieras a la niña de Shrek ahí", y "ya tengo edad para cederle el personaje".

"Solo puedo amaros muy fuerte y decir que en todo este tramo que hemos hecho en Madrid fuisteis mi apoyo y sin vosotros no lo habría podido conseguir, os quiero mucho", les decía a ambas Andreu Buenafuente.

Antes de irse, el presentador le pedía un consejo a su hija: "Mira, papá yo te aconsejo y te lo repito muchas veces: el humor, inteligente, por favor. Practícalo", le respondía la pequeña.