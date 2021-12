Els hostelers s'ofereixen a dialogar amb Ajuntament de València i veïns per a ampliar les terrasses

Per a açò, la patronal ha sol·licitat una reunió amb la regidora d'Espai Públic, Lucía Beamud -qui aquest mateix dijous ha rebutjat recuperar l'ampliació-, per a reprendre el diàleg i poder plantejar opcions "donada la situació i evolució que està prenent la pandèmia".

En un comunicat, els hostelers recorden que en el seu moment van sol·licitar que les ampliacions s'hagueren mantingut fins a finals d'any, ja que veien molt precipitat la seua retirada quan encara no se sabia com anava a evolucionar la situació sanitària.

Ara, davant la possibilitat de noves restriccions i els perjuís patits per les empreses del sector, volen mantindre diàleg tant amb l'Ajuntament com amb el col·lectiu veïnal per a poder valorar les possibles ampliacions i estudiar alternatives. "Els clients sol·liciten i prefereixen poder consumir en terrassa en ser percebuts com a espais segurs", subratllen.

D'altra banda, respecte al passaport COVID que finalment no serà obligatori en les terrasses però sí en espais oberts on se celebren esdeveniments amb càtering, la FEHV creu que és una mesura excessiva tractant-se d'espais a l'aire lliure, encara que la considera preferible abans que qualsevol altre tipus de restricció: "En aquests moments s'ha produït un al·luvió de cancel·lacions i el sector afronta una campanya de Nadal molt allunyada de les previsions inicials".