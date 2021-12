El valencià, llengua oficial de les festes de Castelló en els nous estatuts

Aquests estatuts, en substitució dels aprovats en 2012 i corregits en 2013, contemplaran el valencià com a llengua oficial de les festes de Castelló. A més, tots els òrgans hauran de ser paritaris, destaquen en un comunicat els edils de Festes, Omar Braina, i Feminisme i Cultura, Verònica Ruiz.

En general, els nous estatuts pretenen adaptar la configuració del patronat a la realitat social i normativa actual, aclarir i concretar el paper i funcions dels òrgans i corregir algunes disfuncions en el seu funcionament.

Al marge dels estatuts, les festes de la Magdalena de concentren el gruix dels comptes del patronat municipal de festes per a 2022, un pressupost que ascendeix a 2,1 milions d'euros dels quals l'aportació de l'Ajuntament és d'1,6 milions. La xifra total suposa més d'1,1 milions més respecte al de 2021, en el qual no hi ha hagut festejos.

És un dels quatre organismes autònoms de l'Ajuntament de Castelló que ja tenen els seus comptes aprovats, per un muntant total de 10,2 milions. "Avancem així per a tindre com més prompte millor el pressupost municipal del 2022, que contribuïsca a reactivar Castelló i a seguir pal·liant els efectes socials i econòmics de la COVID", afirma l'alcaldessa, Amparo Marco.

Durant aquesta setmana s'han aprovat els nombres en els consells rectors del patronat municipal de festes, el del patronat municipal d'esports, el del patronat municipal de turisme i el del consorci del pacte local per l'ocupació.

En concret, el del patronat municipal de turisme ascendeix a un total d'1,3 milions d'euros, quasi tot aportació municipal, enfront del pressupost de 1.098.770 euros de 2021. Per al d'esports, la quantia per a 2022 s'eleva a sis milions d'euros, amb una aportació municipal de 5,1 milions, enfront dels 5,86 milions d'enguany. I el consorci del pacte per l'ocupació concentra un muntant de 857.258 euros, el 100% d'aportació municipal, enfront del pressupost de 949.543 euros per a 2021.