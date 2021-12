Llum verda a la rehabilitació integral del TSJCV per 28 milions

20M EP

NOTICIA

El ple del Consell ha autoritzat aquest dijous la licitació del contracte per a les obres de rehabilitació integral de la seu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per un import de 28.303.523 euros, IVA inclòs, segons el projecte realitzat per l'empresa pública instrumental Tragsa.