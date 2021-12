Detinguts dos joves, un menor, sorpresos amb 1,3 quilos de cocaïna en un vehicle

Els efectius van descobrir a l'interior del seient posterior d'un vehicle, oculta entre utensilis, una borsa d'esport amb dos paquets de suposada cocaïna. L'actuació de la Guàrdia Civil de Massamagrell, sota el nom de 'Gasco', ha permès la detenció dels presumptes autors dels fets, dos joves de 16 i 19 anys.

Els fets van ocórrer en el matí del passat 22 de novembre quan agents de la Guàrdia Civil de Massamagrell van identificar a dos persones que vigilaven un vehicle. Els joves no van saber donar una explicació "coherent" per les seues accions i van manifestar que el vehicle no era de la seua propietat i van expressar una "rotunda negativa" a obrir-ho.

Els investigadors van visualitzar, en el seient de darrere, la qual cosa pareixia una xicoteta bossa de suposada cocaïna. La Guàrdia Civil va realitzar les gestions pertinents per a conéixer el propietari del cotxe, que és pare d'un dels joves.

Uns minuts després, el propietari del vehicle es va desplaçar al lloc dels fets, va obrir les portes del vehicle perquè els agents pogueren registrar-lo i com a resultat van trobar, a l'interior d'una bossa d'esports, 1,3 quilos de cocaïna juntament amb una bàscula.

A més, també hi havia un plànol de la ciutat de València en la qual figuraven una sèrie de llocs específics i hores assenyalades. Els agents van detindre els dos joves per un delicte contra la salut pública. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Montcada i s'ha decretat l'ingrés a la presó de la persona major d'edat.