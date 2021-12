Professors associats es reivindiquen i exigeixen el conveni del personal d'universitats amb una campanya "berlanguiana"

Aprofitant la commemoració del centenari del cineasta, la plataforma de docents "es reivindica i, alhora, critica la inacció de les administracions públiques per a solucionar la situació de precarietat laboral i salarial en què es troba el col·lectiu".

Amb una sèrie de tres missives en la comunitat universitària, acompanyades de tres fotogrames de la pel·lícula 'Plácido' del genial director de cinema valencià, el professorat associat vol "cridar, de nou, l'atenció sobre l'oblit al qual es té sotmès al col·lectiu", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Després de reclamar en "infinites ocasions" l'aprovació definitiva del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes, tant a la Generalitat Valenciana com al Govern central -l'última, en ocasió de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, recorden- les diferents administracions "van passant-se la pilota com si d'una partida de tennis es tractara".

"La UV, que va aprovar a Consell de Govern un acord de la taula negociadora (amb el qual es va posar fi a la vaga del 2018), acusa la Generalitat de no autoritzar el pagament de les millores retributives; la Generalitat Valenciana acusa el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de no autoritzar la firma del conveni. I, mentrestant, la casa per agranar", lamenten.