Una pescadería de Benimaclet reparte 25 millones en el barrio tras 40 años jugando al número del tercer premio

"Llevamos desde casi cuarenta años jugando siempre al mismo número", admite la dueña del local, quien explica emocionada a Europa Press Televisión que "es la primera vez que toca". El número ha estado "muy repartido" entre la gente del barrio "de toda la vida, la clientela fija", pero también ha llegado a Alboraia, Meliana e incluso a Córdoba, asegura.

La propietaria de la pescadería, situada en la calle Benicarló, explica que se han enterado por la llamada de una clienta que "ha sido caer y llamarnos". "No nos lo creíamos porque era demasiado bonito", continúa y asegura que están "muy contentos".

El 19.517, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha dejado 51.500.000 euros en la ciudad de València. El número ha sido cantado a las 11.32 horas en el noveno alambre de la quinta tabla.

"HAY AGUJERITOS QUE TAPAR"

Durante la mañana han ido acudiendo clientes agraciados con el premio "muy emocionados", según relata la pescadera, "porque la verdad es que lo necesitaban".

"Y yo contenta de verlos a ellos, más emocionada todavía", ha afirmado. Ella misma es una de las premiadas con el número y admite que estará "en una nube unos cuantos días", ya que "hay agujeritos que tapar".

Una de las premiadas ha sido una clienta habitual, que se ha enterado de la noticia cuando ha acudido a la pescadería a recoger un encargo. "Todos los años me llevo (un décimo), no me lo creo", ha explicado la agraciada en declaraciones a Europa Press Televisión.

"Pensaba que no tocaba la lotería nada más que a los demás", ha afirmado emocionada y ha explicado que "ayudaremos a la familia, tendremos unas buenas navidades y guardaremos para lo que venga". "Un poco de alegría porque con esto del Covid no sabemos cuántos nos vamos a juntar mañana o pasado", admite.