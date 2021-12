Miguel, en ‘First dates’: “Hacer el amor todos los días me cansaría un poco"

El sexo ocupó una parte muy importante de la cita entre Yeny y Miguel este martes en First dates, pero el aragonés intentó solventar de la mejor forma posible todas las dudas de su pareja de la noche.

La primera en llegar fue la empresaria, que destacó: "Lo que no soporto son las faltas de respeto, además, todo lo bueno se acaba, engorda o hace daño". También le explicó a Carlos Sobera que "soy de las mujeres que quiere morir en los brazos de un chico a base de mimos y besos porque soy muy dulce".

Pero también aclaró que había acudido al restaurante de Cuatro en busca "de un asaltante". El presentador y Matías Roure, el barman del local, se quedaron muy sorprendidos con la petición de la comensal, que les explicó que se refería "a un hombre que me asalte en la ducha, haciendo una ensalada, leyendo un libro...".

"¡Nunca había escuchado el término asaltante! Es muy bonito", exclamó Sobera, mientras que Roure añadió: "Te ha encantado...". Yeny también explicó que "quiero a un chico que al verle tenga que ir al baño porque se me han caído las bragas".

Matías Roure y Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita, Miguel, también expuso el tipo de chica que quería: "Quiero encontrar en First dates una mujer elegante, independiente y que tenga un aire exótico". Pero Yeny no quedó muy convencida con su cita: "Al verle sentí que no era mi chico".

El aragonés intentó conquistar a la dominicana durante la cena, pero fue en el tramo final, en el que salió el tema más caliente de la velada, cuando se puso algo más nervioso: "¿Con qué frecuencia te gusta tener sexo?", le preguntó ella.

"Lo ideal es que no pase una semana sin tenerlo", respondió el consultor, pero Yeny, sorprendida, exclamó: "¡Que no tenemos 60 años! Una semana me parece algo surrealista en una pareja normal".

Miguel se justificó: "A lo mejor un día sí y un día no, pero es que mi carácter como español y aragonés, igual hacer el amor todos los días me cansaría un poco. Sin embargo, prefiero a una mujer cariñosa que a una fría y distante".

Al final, el consultor sí que quiso tener una segunda cita con Yeny porque "se me ha hecho muy corto el rato que hemos estado y me apetecería profundizar un poco más en todos los temas". Pero la dominicana no quiso volver a quedar con el aragonés: "Sobre todo por el tema de la distancia entre Sitges y Zaragoza".