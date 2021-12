Los nuevos tatuajes que se ha hecho Pilar Rubio en su cuerpo, al descubierto en 'El hormiguero'

Este martes, Pilar Rubio volvió a El hormiguero para presentar su última sección de moda del año. Como ni Arturo Valls ni Omar Banana, los invitados del día, pudieron acudir al plató del programa de Antena 3, la madrileña pidió la colaboración de Pablo Motos.

El valenciano sugirió que los cómicos (El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita) también le ayudaran: "No lo veo, me van a fastidiar la sección porque no saben de moda", señaló la colaboradora.

El presentador comentó sobre el vestuario de su colaboradora que "llevas la misma corbata que el oso Yogui". Sorprendida, Rubio exclamó: "¡Pablo, te vienes arriba porque estás con tus amiguitos!".

Pero Motos no paró ahí, ya que desveló dos novedades pintadas en el cuerpo de la madrileña: "Perdona que te interrumpa: ¿Te has hecho en el tríceps un tatuaje de Pink Floyd?", le preguntó a su colaboradora, que le contestó: "Me he hecho dos, ese y uno de los Rolling Stones que todavía no está acabado".

Tatuajes de Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Reciclaje de ropa a la moda

Rubio continuó con su sección y les enseñó como reciclar unos pantalones de fiesta en un top. También les presentó unos curiosos trajes: "Os voy a vestir como en el desfile más loco, el de Louis Vuitton". Tras las carcajadas de los cómicos, todos se pusieron lo que les había llevado la madrileña.

"Con dignidad, todo se puede llevar", señaló la colaboradora mientras ayudaba a Motos a vestirse. "Es de piel de cortina de ducha auténtica, es como estar en un invernadero", destacó Piedrahita.

Al final, todos desfilaron con sus curiosos trajes y sombreros. Tanto les gustaron, que le pidieron a Motos hacer la tertulia de los cómicos con ellos puestos, algo a lo que se negó el valenciano.