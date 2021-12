Hotels de la Comunitat Valenciana implanten un projecte pilot de reconeixement facial en el 'check-in'

La secretària general d'Hosbec, Nuria Montes, ha destacat que aquest procediment té "especial rellevància en aquesta pandèmia en la qual el contacte físic amb persones és aconsellable que es reduïsca". "Hem vingut a cobrir un buit que existia", ha apuntat.

"Estem habituats a veure aquestes tècniques de reconeixement facial en aeroports i accessos de fronteres però encara no s'havia implantat en allotjaments hotelers. Hem agafat el guant i hem començat a treballar en un projecte pilot per a poder implantar aquest sistema en l'àmbit de la Comunitat Valenciana", ha detallat Montes.

Fins avui s'han adherit a aquesta fase pilot un total de huit establiments de tota la Comunitat Valenciana per a implementar aquesta tecnologia, i tres hotels més es troben en el seu procés de finalització de la seua engegada.

L'arribada de la sisena onada ha "ralentit" la implementació d'aquest projecte pilot en més establiments que no han pogut concloure el seu procés d'adaptació i des d'Hosbec esperen que es puga dur a terme en la primavera de 2022.

"Aquest és l'inici d'un projecte de tecnologia que tenim la certesa que s'implantarà de caràcter general en els registres de clients de tot el sector hoteler", ha assegurat Montes.

La presentació d'aquest projecte pilot han comptat amb la presència del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, qui ha apostat per "impulsar la tecnologia i la intel·ligència artificial en el sector turístic per a possibilitar que l'experiència en la destinació siga més grata".

Així mateix, Colomer ha recalcat que, en aquests moments, "vindran més oportunitats, més tecnologia i novetats", però que sempre s'ha de preservar la component ètica i no lesionar els drets de les persones".

"Aquest projecte expressa l'essència de la governança col·laborativa", al mateix temps que ha incidit que "una vegada més, Benidorm se situa en una posició d'avantguarda fins i tot en els pitjors moments en els quals no hem deixat de mirar al futur amb llums llargues", ha afegit.

PROTECCIÓ DE DADES

Per la seua banda, la patronal hotelera ha detallat que "el sistema compleix amb totes les indicacions de l'Agència de Protecció de Dades", ja que no s'emmagatzemen imatges ni dades.

També han recordat que aquesta aplicació no busca "amortitzar" llocs de treball sinó "qualificar-los": "Fem que les màquines facen el procés mecànic i que les persones facen uns processos mes qualitatius que milloren l'atenció del client".

Així mateix, des del sector estimen que al voltant d'un 20% de clients estarien disposats a optar per aquest tipus de registre en els hotels, per la qual cosa proposen a Turisme de la Comunitat Valenciana que done suport la iniciativa amb fons europeus i així es puga adoptar aquest tecnologia "de forma massiva" en tot el territori.

L'empresa que ha participat en el desenvolupament d'aquest sistema, Face2 Travel, ha detallat que aquest sistema de reconeixement facial té un procediment previ que consta d'un escanejat del nostre carnet d'identitat. "Del DNI s'extrau la foto i al costat d'aquesta imatge ens fem una foto tipus 'selfie', que actua com una prova de vida, per a garantir que tota la documentació que hem presentat és nostra", ha explicat Emilio Iborra, de l'empresa Face2 Travel.

"Quan el client vinga a l'hotel ja hi haurà una petjada facial que estarà associada a la seua reserva. Això permetrà a l'hotel tindre constància de l'arribada del client sense que aquest haja hagut d'emplenar cap document, no caldrà escriure gens", ha especificat.

Aquest sistema envia la petjada facial del client perquè es localitze la reserva realitzada a l'hotel perquè, en pocs segons, el sistema retorne la confirmació del registre i així l'establiment hosteler puga saber que l'hoste ja es troba a l'allotjament.

Així mateix, el client podrà accedir a la passarel·la de pagament en uns seixanta segons, perquè una vegada s'efectue el cobrament, la màquina de 'check-in' li dispense la seua clau de l'habitació, a través d'una identificació de la seua cara i una comprovació de la seua identitat amb el seu document, prèviament presentat. "Aquest sistema ens permet automatitzar completament tot el sistema de recepció", ha explicat.