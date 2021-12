L'EMT inicia el procés per a incorporar noves formes de pagament a bord

Gràcies a aquesta nova infraestructura de venda i validació de títols es pretén millorar l'experiència d'ús dels usuaris i l'accessibilitat al transport públic.

El plec de condicions contempla l'ampliació de les màquines de validació en la zona central dels autobusos. Totes hauran d'incorporar un lector QR per a implantar la validació a través del mòbil, així com la tecnologia EMV perquè els viatgers puguen pagar amb targeta de crèdit, dèbit, els seus dispositius mòbils o uns altres.

Les noves màquines incorporaran una pantalla que informarà a les persones de les operacions realitzades o la validació, entre uns altres. També permetran la interacció tàctil en cas de requerir-se en certs processos, com la compra de diversos bitllets senzills alhora.

"La infraestructura actual va ser adquirida en 2008 i no es pot adaptar a les noves necessitats del mercat. Per açò, volem apostar per la digitalització i modernització del nostre servici públic, oferint noves alternatives que facen que el transport públic siga cada vegada més accessible, còmode i eficient", assenyala en un comunicat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

El projecte de renovació ja s'ha presentat als fons europeus Next Generation i compta amb un pressupost màxim de 3,1 milions d'euros. El contracte es divideix en dos lots: la infraestructura a bord i el sistema de gestió central i, d'altra banda, les comunicacions.

Paral·lelament, la digitalització de les maneres de pagament també pretén millorar l'eficiència operativa en reduir els temps de viatge dels autobusos amb embarques més ràpids i processos de pagament més àgils. A més, permetrà recopilar dades per a conéixer millor els nous hàbits de mobilitat i planificar de manera òptima el servici.

La nova infraestructura estarà preparada per a evolucionar cap a experiències conegudes com 'Mobility as a Service' (mobilitat com a servici) i implantar iniciatives com a 'Ciutats Connectades', el projecte que l'Ajuntament de València ha presentat amb altres ciutats espanyoles als fons europeus per a impulsar una nova gestió de la mobilitat urbana.

A través d'una plataforma digital multiciutat, s'integraran totes les formes de transport i es combinaran en una única 'app' per a oferir una solució de mobilitat inclusiva i sostenible.