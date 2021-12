Santolino se despide de Salamanca antes de arrancar el Dakar 2022

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por la primer teniente de alcalde, Ana Suárez, ha querido acompañarle en el ágora, antes de ponerse en marcha para estar presente en la cita deportiva automovilística y de resistencia de inicios de año.

"Estamos muy orgullosos de Santolino y de que sus éxitos como deportista se traduzcan en más visibilidad para Salamanca", ha comentado el alcalde, quien ha señalado que el Dakar es "un escaparate mediático de una enorme repercusión internacional" en el que el piloto salmantino, sexto en la pasada edición, en la que fue el primer español en la clasificación, "volverá a lucirse".

"El podio es algo que me encantaría", ha apuntado sobre un reto que reconoce que será difícil también por el potencial de otros equipos de mayor envergadura. No obstante, no lo descarta "si se dan todas las variables" en una prueba en la que espera "más arena y zonas más vírgenes, no exploradas", con visos de lo que fueron "los orígenes de la prueba".

Zona de los archivos adjuntos