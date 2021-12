Mor un home en xocar el seu vehicle contra un camió en la V-23 en Port de Sagunt

El succés s'ha registrat sobre les 09.56 en la V-23 a l'altura de Port de Sagunt. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat dos dotacions de bombers i un sergent de parc de Sagunt, així com oficial de guàrdia del Consorci.

A l'arribada dels bombers el turisme es trobava cremant íntegrament, per la qual cosa els efectius han procedit a la seua extinció. Com a resultat de l'incendi ha resultat mort l'únic ocupant del turisme mentre que no ha sigut necessari excarcerar al conductor del tráiler.

Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), una ambulància del SAMU ha assistit al conductor d'un camió per contusió en un genoll i ha sigut traslladat a l'hospital de Sagunt.