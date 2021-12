La novia de Álex Casademunt retoma el negocio de moda que estaban preparando juntos

Hace diez meses, el mundo de la música española se vestía de luto debido a la trágica, por repentina, muerte de Álex Casademunt. Pero solo sus fans más acérrimos sabían que él y su pareja, Judit Puig, también eran unos empresarios recién entrados en el mundo de la moda que vieron frustrado el futuro de su negocio, el cual vuelve ahora a resurgir, tal y como detallan en exclusiva en la revista Semana.

El dolor que supuso la muerte de Casademunt hizo que todo el esfuerzo que había puesto la pareja en sacar adelante SonSocks, su propia marca de calcetines con diferentes motivos y colores, se parase en seco: la página web dejó de estar activa y poco a poco las noticias y proyectos fueron desapareciendo de la agenda. Incluso las redes sociales de la firma pararon.

Sin embargo, desde la mencionada revista confirman que fuentes internas han revelado que se ha dado luz verde de nuevo a que regrese a la actividad para que los clientes que ya tenían fidelizados y aquellos que lo deseen puedan adquirir estos productos en los que el artista puso tanto cariño.

Porque Casademunt era sin lugar a dudas su mejor embajador, luciéndolos en sus fotografías y vistiéndolos en sus apariciones públicas. Eso sí, si algo tiene claro Judit es que no quiere hacer negocio de la memoria de Álex ni de su muerte, algo que está segura de que no le hubiera gustado en absoluto a su pareja, por lo que su regreso se ha producido de forma casi silente, pues si ha de funcionar que sea por su calidad y no porque se eche de menos al artista.

No hay que olvidar que Judit desapareció de las redes sociales después del fallecimiento del integrante de Fórmula Abierta y que no tiene intención de volver a ellas, habiéndose borrado sus perfiles. Por ahora, de hecho, trabaja en Barcelona, en el departamento de marketing de una empresa de venta al por mayor. Precisamente en la ciudad condal vivía junto con el exconcursante de Operación Triunfo y allí está intentando seguir con su día a día.