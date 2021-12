Barcones acusa al gobierno de la región de no tomar decisiones ante la subida de positivos por "no incomodar"

20M EP

NOTICIA

La delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, ha acusado este sábado al ejecutivo regional de no tomar decisiones ante la subida de positivos por "no incomodar" y al PP, de solo querer el poder y no gobernar, instantes antes de clausurar el congreso Provincial del PSOE en Palencia.