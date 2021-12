Lambán considera "insuficiente" los ámbitos de implantación del certificado COVID y no descarta otras medidas

Lambán ha declarado este sábado, 18 de diciembre, antes de participar el 9º Congreso del PSOE Zaragoza, que el auto del TSJA, publicado este viernes en el BOA, "no es acorde" a la situación pandémica que atraviesa la comunidad autónoma, que en la última jornada ha contabilizado 1.215 casos y un fallecido por COVID-19.

"Entendemos que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón hubiera hecho bien accediendo a todas las peticiones del Gobierno y a la aplicación del pasaporte COVID en todas las circunstancias reclamadas", ha subrayado Lambán, por ello, el Ejecutivo autonómico ha presentado este mismo viernes alegaciones a la decisión de dicho tribunal.

El presidente aragonés ha reconocido que en estos momentos, si se tiene en cuenta la situación de hace un año, en términos de hospitalización y de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) "no tenemos una preocupación grande" y eso es, ha dicho Lambán, gracias a la vacunación.

CRECEN LOS CONTAGIOS

No obstante, ha precisado, el número de personas contagiadas por coronavirus "está creciendo mucho" y "eso nos preocupa". Por eso, ha reiterado que hay que seguir utilizando la mascarilla y "tener mucho cuidado" porque "ya sabemos cómo funciona el virus" y en qué espacios se produce mayor probabilidad de infectarse.

Lambán ha aprovechado para agradecer a la ciudadanía la responsabilidad que está teniendo ante el aumento de casos, "evitando voluntariamente cenas de empresas, reuniones masivas". Ha hecho un llamamiento para que la gente, además de vacunarse contra la COVID-19, "evite, de cualquier manera, situaciones donde el contagio se da fácil y esperaremos a ver cómo evolucionan los datos en los próximos días", ha esgrimido.

OTRAS MEDIDAS

Sobre la posibilidad de que el Departamento de Sanidad aplique otro tipo de restricciones para frenar los contagios, Lambán ha dicho que aunque no es probable que se apliquen nuevas medidas antes de Navidad, "nada es descartable".

"Lo cierto es que el numero de contagios es muy elevado" y "no podemos dejar de lado esta realidad" por lo que "habrá que ver cómo evolucionan los casos las próximas fechas, con motivo de las fechas navideñas, pero no descartamos absolutamente nada", ha recalcado.

El Gobierno de Aragón va a insistir ante el TSJA para que amplíe el uso del pasaporte COVID en establecimientos hosteleros y de restauración, con aforos de más de 50 personas, gimnasios, salas de teatro y cines, pero, "si no diera los resultados esperados y si la propia reacción del los ciudadanos, que está siendo muy positiva, no diera los resultados, evidentemente no cabe descartar la adopción de otras medidas", ha matizado, aunque no se ha aventurado a precisar qué tipo de restricciones.

MENOS HOSPITALIZACIONES Y DECESOS

El dirigente regional ha manifestado que se han tomado medidas a lo largo de la pandemia con "buenos resultados" pero "hay que decir que no estamos en la situación de hace un año: hay muchas menos personas hospitalizadas, en las UCI, y sobre todo el número de defunciones ha decrecido de una manera importante".

Sin embargo, "no podemos bajar la guardia" porque "hace dos meses no hubiera imaginado que en este momento estuviéramos teniendo estas cifras de más de mil casos", ha reconocido.

Según Lambán, todas las medidas de contención del virus se han tomado en relación al número de ingresos hospitalarios y fallecimientos y, en este momento, son "infinitamente menos que hace un año, pero se están produciendo", ha aclarado, para añadir que habrá que analizar cómo el crecimiento de contagios se traduce o no en nuevas hospitalizaciones.

"No me atrevería a decir que antes de Navidad se vayan a tomar medida, habrá que dar tiempo al TSJA y ver la evolución de los datos. Me atrevería a decir que antes de Navidad no se va a tomar medidas adicionales pero nada es descartable", ha sentenciado.