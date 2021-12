Els mercats municipals de València exhibiran els noms dels aliments en llengua de signes

"Els mercats municipals són recintes que fan barri, que estan a peu de carrer i són uns espais ideals per a presentar aquest tipus de campanyes", ha manifestat en la presentació el regidor de Mercats, Carlos Galiana, acompanyat del director autonòmic de Política Lingüística, Rubén Trenzano, i representants de FESORD.

Es tracta de donar a conéixer com es diuen en llenguatge de signes els productes frescos que es venen en els mercats. La campanya consta de diversos cartells amb els noms dels productes en castellà, valencià i llengua de signes, acompanyats d'una imatge del producte i una representació gràfica del nom en llengua de signes.

Els productes estan agrupats per àrees temàtiques, de manera que hi haurà un cartell per a la fruita, un altre per a la verdura, un tercer per a la carn i un quart per al peix i el marisc, detalla el consistori.

La cartelleria es distribuirà per les parades de tots els mercats municipals perquè ajude la comunicació entre venedors i compradors i supose un aprenentatge sobre els noms dels productes i la seua representació en llengua de signes.

També arribarà a tots els centres educatius de la ciutat amb l'objectiu que es convertisca en una ferramenta de treball en les aules i que afavorisca el plurilingüisme i el coneixement de la llengua de signes, així com la integració social de les persones sordes. La campanya inclou videos i cartes explicatives dirigides als responsables dels mercats i dels centres educatius.