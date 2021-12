Cayetano Martínez de Irujo asegura que fue víctima de una maldición y necesitó un exorcismo: "Me daba miedo vivir"

Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los invitados del último programa de Lazos de Sangre, donde hablar de los Grimaldi y la supuesta maldición que les acompaña desde años. El hijo de la Duquesa de Alba confesó que veía muchos hechos extraños en la historia de la familia que le recordaban a un tiempo donde él también estaba sometido a fuerzas malignas.

Así es, el conde de Salvatierra reveló que durante una época de su vida fue víctima de un mal de ojo. "Creo en la maldición porque a mí me ha pasado", declaró. "Me di cuenta de que algo me pasaba porque era una época en la que tuve seis o siete accidentes seguidos en pocos meses".

Ha explicado que eran accidentes "inauditos", algunos de ellos a caballo. "Estaba intentando subir, nos caímos los dos y me rompí tres constillas", ha relatado. "Yo siempre he sido muy temerario, nunca he tenido miedo a nada, pero me di cuenta de lo que tenía porque empecé a estar asustado de vivir".

Cayetano Martínez de Irujo: "Con un sacerdote puse remedio a una maldición que me echó una persona muy cercana". #LazosGrimaldi ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/JKnDvNvVey — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 15, 2021

Por eso, tuvo que recurrir a soluciones mayores y se puso en contacto con un sacerdote que le ayudó a hacer un exorcismo. "Tuve que remediarlo porque me pasaban cosas inverosímiles", se ha defendido.

"El primer paso fue el sacerdote que me guio por el camino correcto y luego me busque otras personas que me lo destaparon y me lo conseguí quitar, pero fue un proceso largo", ha narrado.

Además, ha señalado que aquellos que trabajaron con él aseguraron que había recibido el mal de ojo de alguien cercano a él. Aunque no ha querido dar más detalles, ha instado a la familia real de Mónaco a buscar ayuda.