El PSOE de Astudillo (Palencia) pide la dimisión del alcalde por cargar multas de tráfico al Ayuntamiento

A pesar de que las infracciones se produjeron con un vehículo de propiedad del Consistorio, los socialistas critican que su forma de actuar resulta "poco edificante" al haber infringido el código de la circulación en dos ocasiones, una de ellas por haberse saltado un semáforo en rojo y la otra por conducir sin el correspondiente cinturón de seguridad, apuntan los socialistas.

Para el PSOE, el hecho de que actuara como alcalde en el momento de las infracciones o que estuviera realizando labores propias de su cargo, no le exime de comportarse de forma adecuada y responsable, por lo que las multas impuestas se consideran atribuibles única y exclusivamente a su persona, de forma particular, y no en su condición de regidor.

Los concejales socialistas señalan que, aunque el importe final, debido a su pronto pago, no fue especialmente gravoso para el consistorio, no se trata de una cuestión económica, si no que en ningún caso su comportamiento imprudente debiera de ser costeado por los bolsillos de todos los habitantes del pueblo.