Valencia.- Los últimos análisis muestran un "aumento continuado" de Covid en las aguas residuales de la ciudad

La mayor incidencia del coronavirus se ha registrado ahora en Arrancapins y Malilla. Por encima de la media también se encuentran otras zonas como Nazaret, el sur de Poblats Marítims, Algirós, Fuensanta-Olivereta-Tres Forques y El Saler.

La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, ha señalado que estos datos indican que los casos seguirán al alza al menos en las próximas dos semanas. "Estamos experimentando un aumento continuado de la presencia del coronavirus en las aguas residuales de València. En estos momentos no prevemos una estabilización ni una reducción de los niveles", ha asegurado Valía.

Las últimas mediciones reflejan "un incremento sostenido" de los casos desde finales del mes de noviembre en toda la ciudad". En la última toma se produjo un pico anómalo que desvirtuó el resultado y que ahora se ha corregido, ha añadido el Ayuntamiento.

"Por la pendiente de la curva, esperamos que continúe creciendo en las próximas dos semanas la presencia de coronavirus en las aguas residuales de València", ha insistido la concejala.

Elisa Valía ha considerado que el análisis y la publicación de estos datos son "vitales para contener la expansión del virus", dado que hacen "tomar conciencia de que continuamos en pandemia".

La responsable municipal ha comentado que el porcentaje de población vacunada "es una garantía de que los efectos de la Covid-19 van a ser más leves entre la población".

No obstante, ha subrayado que no se debe "olvidar que el aumento de casos supone un esfuerzo enorme también para el sistema sanitario y, muy en particular, para la Atención Primaria, la que se encarga de diagnosticar y rastrear los casos con sintomatología leve", ha precisado.