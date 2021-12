Alba Carrillo opina en 'Ya es mediodía' sobre la casa de Pau Gasol: "Es horrible, la decoración no es su fuerte"

Las casas de los y las celebrities suelen generar grandes ilusiones entre el público que, desde sus viviendas y a través de las redes sociales, anhelarían tener espacios así en sus hogares. No obstante, en ocasiones, las moradas de los más famosos no son del agrado de todos.

Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en la mañana de este jueves en Ya es mediodía que, en su sección Fresh, ha contado con la colaboración de Alba Carrillo. Tras visualizar una pieza en la que los reyes han animado a los competidores de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los colaboradores del matinal han comentado que el árbol que aparecía en el vídeo de Pau Gasol era muy grande.

Carrillo ha afirmado: "Eso es de un hotel. Mira qué cortinas más feas. No me pega que sea su casa". "Yo no voy a poner un árbol de dos metros porque vaya gracia, me tengo que matar para poner la última bola", ha apuntado Sonsoles Ónega entre risas.

Sin embargo, la presentadora del matinal ha conseguido recuperar las imágenes en su ordenador y ha corregido a Carrillo: "Ha patinado usted. Mira, cariño, es su casa". "No he patinado. Yo le estaba excusando porque él es deportista, no tiene por qué ser decorador. Tiene unas cosas que a todos nos han sorprendido porque no es una casa joven, sino de señor mayor".

"La decoración recuerda más a la casa de Rocío Jurado en La Moraleja que a la de un deportista como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos", ha agregado Miguel Ángel Nicolás, tratando de echar un capote a su compañera. Alexia Rivas ha señalado que la casa podría ser herencia de sus abuelos, a lo que Alba ha añadido: "Me da igual. Hijo, gástate un dinerito y cambia las cortinas. Es horrible. La decoración no es su fuerte".