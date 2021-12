Las melodías navideñas en la voz de Melòmans llegan a Teatro La PlaZeta con el musical 'Let it snow'

'All I want for Christmas is you', 'Santa Claus is coming to town', 'Winter Wonderland' y, por supuesto, 'Let It Snow' son solo algunas de las canciones que forman parte de este espectáculo pensado para toda la familia y que se podrá disfrutar hasta el próximo 9 de enero.

A lo largo de 70 minutos seguirá, además, "una entretenida trama llena de momentos divertidos, sorprendentes y tiernos", destacan los responsables de la sala en un comunicado.

Los pases de este musical navideño son a las 12.00 y a las 17.00. Además, la entrada para los niños menores de 3 años es gratuita.Por otra parte, en el pase del 6 de enero, los niños menores de 14 años tienen regalo y los asistentes participarán en el sorteo de tres lotes de Navidad, que serán entregados en persona por los Reyes Magos de Oriente.