La Policia Local de València premia la tasca de prevenció de suïcidis de periodistes d'À Punt, eldiario i RNE

El jurat, integrat per Dolors López, María de Quesada, Miguel Ángel Gómez, Javier Álvarez, Alfredo Pacheco i Neria Morales, ha resolt els treballs guanyadors de la present edició.

En concret, segons ha informat el consistori en un comunicat, els premis han recaigut en les periodistes d'À Punt Mèdia Marta Pasqual, Marta Galindo i Silvia Sáez pel reportatge 'Suicidis: l'emergència sanitària de què no és parla'.

La Policia Local també ha premiat a Laura Martínez d'eldiario.es pel seu treball 'Intentar nombrar el suicidio es comenzar a prevenirlo, es romper el tabú', i el reportatge de la periodista de Ràdio Nacional d'Espanya Núria Llopis pel seu 'Día de la prevención del suicidio'.

En la categoria d'accésit, els premis han reconegut a 'Ángeles de azul y verde combaten en la sombra el drama del suicidio policial', del periodista Jordi Ferrer de l'agència EFE.

El jurat ha destacat la seua "satisfacció per l'alt nivell de les propostes presentades" i ha animat a tota la professió periodística a informar amb tot "el rigor possible" sobre la salut mental i la prevenció del suïcidi.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que "parlar del suïcidi prevé perquè el suïcidi es pot evitar". En eixe sentit, ha posat en valor la importància de visibilitzar la salut mental perquè "si abans de la pandèmia era un dels majors reptes que tenim com societat, després de quasi dos anys convivint amb una situació tan difícil, el desafiament és encara major".

PREMIS PERIODÍSTICS DE LA POLICIA LOCAL

Els Premis Periodístics van nàixer l'any 2016 amb una edició dedicada a la violència de gènere, mentre que la seguretat vial, els problemes de convivència, els delictes d'odi i la pandèmia van ser les temes que es van abordar en les següents edicions amb l'objectiu de visibilitzar diferents àrees en les quals treballa la Policia Local i Bombers de l'Ajuntament de València.

El jurat d'aquesta edició va preseleccionar 13 treballs i va valorar diferents criteris com les dades i el context que facilitaven les informacions dels treballs presentats, el compliment de les pautes recomanades per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana per al tractament del suïcidi en els mitjans de comunicació, recollides de l'OMS, donar veu a persones expertes i a supervivents, que els reportatges desmentiren mites o figurara en ells la inclusió de senyals d'alerta i de recursos d'ajuda.

També s'ha valorat l'originalitat del tractament de la informació, la sensibilitat i l'estil periodístic, així com que les imatges anaren adequades i les informacions ajudaren la reducció de l'estigma sobre el suïcidi humanitzant el problema.