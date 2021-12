Detingut a Elx per simular el seu segrest i un robatori per a tractar d'ocultar els seus deutes a la seua parella

En concret, l'ara arrestat va dir als policies que una persona li havia posat un objecte punxant en el coll per a robar-li el mòbil i li va obligar a portar-li a diferents caixers on traure diners. No obstant açò, la investigació va determinar que havia contret un deute de 1.000 euros amb una altra persona i el denunciant va acabar per reconéixer els fets, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació va arrancar quan l'arrestat va cridar la Policia Nacional i va manifestar que acabava de ser víctima d'un segrest i que li havien robat una important quantitat de diners així com el seu mòbil i el de la seua parella.

Quan una patrulla va acudir al lloc dels fets, la presumpta víctima va explicar als policies que, de matinada, una persona se li havia acostat i li havia col·locat un objecte punxant en el coll i, després de demanar-li diners, li havia sostret el seu mòbil i el de la seua parella.

A més d'això, el presumpte agressor li havia amenaçat perquè li portara a bord del seu vehicle fins a diferents sucursals bancàries amb la finalitat de traure un total de 1.000 euros.

Els agents van donar inici al protocol establit per a la investigació de delictes violents. La investigació va passar a les mans d'agents de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de la Policia Nacional a Elx, si bé una vegada en dependències policials el denunciant va manifestar que els fets narrats no s'ajustaven a la realitat.

Finalment, va explicar als agents que havia contret un deute amb una persona a la qual va entregar la quantitat de 1.000 euros, així com els mòbils amb la finalitat de saldar-la i que, posteriorment, per a ocultar a la seua parella l'ocorregut, va fingir ser víctima d'un delicte i així intentar justificar els seus actes.