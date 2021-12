El acoso escolar se produce sobre todo entre estudiantado del mismo género, según un estudio

Así lo revela un estudio realizado por investigadores de las universidades de València (UV) y de la Universidad Católica de València, que constata que el acoso y la respuesta que provoca es diferente entre estudiantado de secundaria dependiendo del género.

En concreto, el trabajo concluye que el acoso escolar no es cruzado y que la reacción como testigo de la agresión es diferente.

De acuerdo a esta investigación, los chicos destacan más en las "respuestas opuestas", es decir, algunos optan más por intentar cortar la situación en el momento, pero otros se inclinan por no hacer nada. Por su parte, las chicas suelen tomar una posición intermedia en la que comentan la situación con personas externas: profesorado o familiares.

Mario Alguacil, Paloma Escamilla y Sergio Aguado, investigadora e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE) de la UV, en colaboración con Alba Bonet y Carlos Pérez, de la Universidad Católica de València, son los responsables de este estudio.

El resultado más llamativo para los autores es la verificación de que el acoso no es cruzado entre géneros. Los chicos lo reciben de otros chicos y las chicas, de otras chicas. Además, el sentimiento de aislamiento o la reiteración en estas conductas no cambia entre ellos y ellas. Es decir, el género no provoca que acosen o sean acosados en mayor o menor medida.

Según Alguacil, "estos datos nos permiten, no solo conocer la existencia de situaciones de acoso en la etapa secundaria, sino cuantificar y clasificar esas acciones, de forma que podemos conocer en mayor medida qué actuaciones relacionadas con el acoso llevan a cabo chicos y chicas, y cuál es su percepción y reacción tanto del acoso sufrido como del infligido o presenciado".

PREVENCIÓN Y GESTIÓN

"En concreto, este estudio aporta información para entender mejor las diferencias en cuanto a la percepción y actuación frente al acoso en función del género", afirma el profesor de la FCAFE. "Se trata de conocer más y mejor el problema y las variables que puede tener asociadas, para ser más efectivos tanto en la prevención como en la gestión de las acciones que se produzcan", explica.

Para alcanzar estos resultados, el grupo investigador ha encuestado a 318 alumnas y 274 alumnos de educación secundaria. Se les pidió que completasen un cuestionario estandarizado y de uso habitual para este tipo de estudios. Compuesto de 25 preguntas, organizadas en 2 bloques, se obtiene información acerca de la vida relacional del alumnado y el abuso entre compañeros sufrido, infligido o presenciado y la actuación al respecto.