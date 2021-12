Catalá defèn les gestores a Onda i Oriola i adverteix: "No ens tremolarà el pols per a prendre decisions difícils"

"No ens tremolarà el pols quan hàgem de prendre decisions difícils, però al mateix temps ho farem establint un marge per a tots, un termini de temps i donant la mà estesa a tots els militants", ha declarat a Les Corts sobre si aquesta decisió suposa un avís a navegants.

Aquest dilluns, el comité executiu autonòmic del PPCV va crear les dos gestores a Oriola i Onda, les dos durant un termini màxim de sis mesos i com a un òrgan de transició.

Catalá ha subratllat que l'objectiu és "mantindre eixes alcaldies" i millorar la coordinació entre els grups municipals i el partit, ja que havien detectat "disfuncions" i falta d'"operativitat" davant les quals van realitzar "crides persistents a l'enteniment i a la sensatesa".

Ara ha confiat que les gestores ajudaran a "entaular una conversa serena i tranquil·la perquè l'engranatge estiga perfectament". "Ja estem pensant en el tram final de la legislatura, queda any i mig per a maig de 2023 i la nostra maquinària electoral ja està en marxa", ha asseverat, un procés que es prenen "molt de debò" i que volen analitzar municipi per municipi.