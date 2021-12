Consells a l'hora de compartir dècims per a la Grossa de Nadal: identificar el depositari i les persones que participen

Des de l'organització han indicat, en un comunicat, que hi ha diferents formes de formalitzar l'adquisició d'un dècim entre diversos participants.

Així, han aconsellat realitzar fotocòpies del dècim compartit, indicar el depositari amb el seu DNI i incloure els noms dels participants, també amb el seu DNI i la quantitat econòmica en la qual participa cadascun.

A més, s'hauria de firmar un document entre tots els participants, identificant-se cadascun amb el seu DNI, quantitat amb què participen i la firma de cadascun juntament amb el número jugat.

També és possible remetre una foto del dècim per Whatsapp o en correu electrònic amb les dades del depositari, participants i quantificació econòmic del que es participa.

En el cas que el dècim siga premiat, és recomanable anar al banc col·laborador i identificar els guanyadors i percentatge de participació, per tal que el banc puga abonar el premi després de descomptar el 20% de l'import en el compte de la persona titular en eixe banc i que després repartirà segons allò acordat entre els participants.

No ha de cobrar-lo una sola persona, ja que si no s'identifiquen correctament tots els participants en el corresponent repartiment s'entendria que es tracta d'una donació i, per tant, suposaria la liquidació de l'impost de donacions.

Per als dècims premiats amb menys de 2.000 euros es poden cobrar en qualsevol punt de venda de la xarxa de loteries. Per a premis superiors a aquesta quantitat cal acudir a alguna de les entitats bancàries col·laboradores.

Finalment, i en el cas de dècims en mal estat o deteriorats, mai s'han de reconstruir, cal remetre'ls a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, que determinarà si es pot o no cobrar el premi.