Brutal discusión entre Jesús (Gemeliers) y Luca Onestini a pocos días de la final de 'Secret Story': "¡Ridículo!"

La final de Secret Story se acerca y los nervios están a flor de piel. Los habitantes de la casa del último reality de Mediaset encaran sus últimos días en ella y lo hacen con Luca Onestini y Cristina Porta ya como flamantes finalistas. Por su parte, Jesús y Dani, de Gemeliers, Sandra Pica y Luis Rollán tendrán que esperar a salvarse de la expulsión para serlo.

La convivencia, aunque en general es buena entre ellos, hace auténticos estragos. Un ejemplo se ha vivido en las últimas horas, donde ha habido una brutal discusión entre el italiano y uno de los integrantes del dúo artístico.

Todo vino por la compra semanal y la necesidad, según Jesús, de comprar tres litros de aceite, algo a lo que Luca se ha mostrado reacio, con pulla incluida, ya que aseguró que ese producto solo lo usan ellos "para hacer frituras". Un comentario al que ha respondido el cantante llamándole de broma "hijo de puta".

Una expresión que ha sentado realmente mal al ex Míster, que le ha reprochado que no se pase. Ante las explicaciones por parte de Jesús haciendo hincapié en que era una broma, el modelo, antes de abandonar la discusión, volvió a decir: "Tu forma de hablar es tuya y no me tiene por qué gustar".

Entonces, el andaluz se desahogó con Cristina Porta: "Me ha parecido ridículo", le dijo a su compañera, asegurando que jamás le diría algo así "a malas".

Poco después, Jesús intentó de nuevo hablar con Luca, pero este seguía enfadado. "A mí, hijo de puta no me llamas. Es muy simple". Unas palabras que acabaron con la paciencia del gemelier, que estalló. "Te he intentado explicar que no hay mala intención, si te quieres hacer un vídeo a mi costa ya es cosa tuya. A mí no me vaciles", le dijo realmente enfadado.

"Eres un ridículo", zanjó la discusión, por su parte, Onestini.