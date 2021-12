El Govern del Rialto nega haver eliminat al Rei dels Honors perquè no és administració pública

El govern municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera en resposta al grup municipal del PP, la portaveu del qual, María José Catalá, ha censurat aquesta jornada que l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó (Compromís), "vol impedir que el Rei reba els màxims reconeixements" de la capital valenciana.

Catalá ha indicat, en un comunicat, que el Govern del Rialto ha presentat un nou Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de València que "elimina l'excepció d'entregar aquest reconeixement al Cap de l'Estat" i ha considerat que això suposa "un menyspreu absolut cap al Cap de l'Estat".

El PP ha exposat que el vigent reglament, en el seu article 2, arreplega que "amb la sola excepció del Cap de l'Estat, no podran atorgar-se els honors i distincions a persones que exercisquen alts càrrecs en l'administració i respecte als quals es troba l'Ajuntament en relació de subordinada jerarquia, funció o servici en tant subsistisquen aquestes circumstàncies" i ha apuntat que "en la proposta de Reglament de Compromís i PSPV s'elimina la frase 'amb la sola excepció del Cap de l'Estat'".

Des del Govern del Rialto han afirmat que "la informació que ha traslladat el PP" és "falsa" i han considerat que "es fa amb l'únic objectiu d'enganyar als mitjans de comunicació i als ciutadans per a crear falses polèmiques". "Davant la seua incapacitat per a generar propostes per a València només els queda la mentida i els bulos", ha lamentat l'executiu.

El govern municipal ha assegurat que el projecte de reglament "va ser enviat a l'abril de 2019 a tots els grups polítics, abans de redactar la proposta actual" i sense estar "obligat a açò" i ha ressaltat que "ni el PP, ni cap altre grup va manifestar objecció o consideració alguna en relació a la nova redacció".

"No és cert que l'Ajuntament haja eliminat la possibilitat de reconéixer amb honors i distincions al Cap de l'Estat", ha asseverat l'executiu local.

En aquest sentit, ha explicat que "el reglament (el de 1984 i la nova proposta) especifiquen que no es pot concedir honor o distinció a les persones que ocupen un alt càrrec de qualsevol administració, raó per la qual el Cap de l'Estat no està afectat per aquesta restricció", atés que "la Casa Real, igual que altres organismes (Congrés, Senat, Consell General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional), no forma part de l'administració pública".

"CARÀCTER EXCEPCIONAL"

Des del Rialto han agregat que "a més, s'afig en la nova redacció de l'article 1, al punt 9, la possibilitat de crear, amb caràcter excepcional, honors i distincions que poden recaure en persones físiques o jurídiques no reflectides expressament en el catàleg d'honors".

L'executiu municipal ha especificat que "en aquest moment, i una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern Local, és quan, seguint la tramitació administrativa, està subjecte a revisió, al·legacions i possibles modificacions, si escau, abans de l'aprovació provisional i dels subsegüents tràmits per a la seua aprovació definitiva".