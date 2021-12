Rubén Cortada habla de las razones que le llevaron a desaparecer durante tres años: "Pasaron cosas muy delicadas"

El actor cubano Rubén Cortada se hizo muy conocido por su papel en la serie El Príncipe en 2017. Sin embargo, poco después desapareció y pasó tres años alejado del foco público. Actualmente ha vuelto a trabajar en España y en la alfombra roja de los premios Forqué se ha sincerado sobre lo ocurrido.

Tras su gran éxito decidió volver a su Cuba natal por un problema personal, pero las cosas no salieron como esperaba: "Se complicó, se extendió. Pasaron cosas muy delicadas, eso no me hace especial, a todo el mundo le pasan cosas complicadas". Por tanto, acabó pasando lo últimos años en la isla junto a su mujer y su hija.

El intérprete ha confesado sentirse afortunado por volver a encontrarse en activo: "He podido trabajar con Álex de la Iglesia este año. Fuimos a hacer una ficción, un proyecto en ciernes que hay que cerrar. Evidentemente, siempre quieres más".

Aunque en su caso declara que no tiene predilección por los premios, sí que considera que es un buen lugar para ser agradecido, aunque, desde su punto de vista, todavía falta que le den oportunidades.

Por ahora, considera que Madrid es el lugar correcto para desarrollar su carrera, porque le ha permitido "evolucionar" y porque considera que, ahora mismo, "es el centro del planeta". "Yo soy gato ya", ha bromeado.

Ser uno de los actores que siempre aparecen en la lista de "más guapos" es algo por lo que se siente agradecido: "Ayuda. Yo no me puedo quejar, la verdad. Al chasis que me dieron le tengo mucho que agradecer". Aunque, eso sí, apunta a que no lo utiliza para ligar.

De hecho, está casado con la modelo Susana Pino con la que tiene una hija de siete años, Mía. La niña es su "amor" y la describe como "la mujer más divertida del mundo". Además, ha desvelado que la pequeña es muy artística: "Lo que ella haga, allí estaré yo. La voy a apoyar en lo que quiera. No soy nada exigente. Cuando estoy con ella, lo que quiera, soy su juguete".