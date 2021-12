Raquel Mosquera estalló este domingo en Viva la vida contra Rocío Carrasco, la hija del que fuera su marido, Pedro Carrasco, fallecido hace unos años, en el tiempo que ambos mantenían una relación.

La peluquera, nueva colaboradora del programa, opinó punto por punto de los últimos acontecimientos, presentes y pasados, y cargó duramente contra Rociíto. "Esto que he dicho vale mucho en una exclusiva", llegó a decir la colaboradora.

Mosquera acusó a Carrasco de mentir: "Pedro jamás le hubiese dado una bofetada como dice ella en el documental. Si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir en todo lo demás? Pedro lo único que le dijo es que tenía que apechugar con las consecuencias de su embarazo", dejó claro.

Además, quiso hacer referencia a un comentario de la hija de 'la más grande' en la dosuserie emitida hace unos meses: que su padre se fue de su casa en su último encuentro "haciendo eses por la carretera, pero no por la discusión con ella, sino por otros motivos".

Después de pedirle que se atreviera a decir esos motivos, afirmó: "Ella ahí insinuó una cosa muy fea de su padre, si yo sé que esas cosas que dijo no eran ciertas. No es verdad lo que dijo sobre Pedro, no es cierto que Pedro le diese un bofetón cuando ella le contó que estaba embarazada (de su primer hijo de Antonio David), ella sabe que eso es mentira, yo estaba delante".

Sin embargo, Emma aseguró que, por el pinganillo, la dirección del programa le desmentía esa información. "Seré lo que quieras, pero una mentirosa no soy", se defendió la peluquera, que acusó a Carrasco de "romperle el corazón" a su padre.

También atacó a Fidel Albiac, marido de Rocío, al que calificó como un ser manipulador y frío.

Además, Raquel recordó que, tras la emisión de la docuserie, ella tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico por las consecuencias psíquicas que le produjo.