Dos gemelos idénticos se someten a un experimento para comprobar si la dieta vegana es más sana

Los gemelos Hugo y Ross Turner se dedican a los deportes de aventura y por ello, se preocupan por su alimentación. Hace unas semanas decidieron someterse a un experimento.

Ambos, idénticos, se pusieron en manos del Departamento de Investigación sobre Géminis del King's College de Londres, Reino Unido. Uno se sometería a una dieta estrictamente vegana y el otro no, y se compararían los resultados después, tal y como recoge la BBC.

"Queremos utilizar el modelo de gemelos idénticos, que son clones genéticos, para probar el efecto de la dieta y el ejercicio y cómo estos individuos responden a diferentes tipos de alimentos", dijo Tim Spector, del King's College.

Durante 12 semanas, Hugo hizo dieta vegana y Ross siguió comiendo carne y lácteos. Los dos consumieron la misma cantidad de calorías e hicieron el mismo ejercicio físico.

Hugo tuvo que adaptarse a su nueva dieta: "En las primeras semanas tenía ese deseo de comer carne, leche y queso. Y mi dieta se basaba en frutas, nueces y castañas. Por otro lado, comía más alimentos integrales, lo que significaba que mis niveles de azúcar en sangre estaban estables y me sentía más lleno durante el día. También parecía que tenía más energía", dijo.

Ross Turner, el de la dieta completa, dijo: "Pude ver la cantidad de alimentos procesados que estaba comiendo y eso me hizo más consciente del problema". El profesor Spector concluyó que la dieta vegana no es necesariamente mejor: "Todo depende de la calidad de la comida y no se trata solo de tener o no carne en el plato. Muchos veganos pueden consumir una gran cantidad de alimentos ultraprocesados".

Tras las 12 semanas, los resultados de ambos hermanos no reflejaron apenas diferencias. Ambos notaron mejoras en los niveles de colesterol, el porcentaje de grasa o la resistencia a la diabetes de tipo 2.

Según los expertos que supervisaron el experimento, los resultados no pueden extrapolarse, debido a que los gemelos son deportistas profesionales. "Si alguien dice que una dieta específica le dará resultados exactos, siempre cuestiónalo. Es importante experimentar, divertirse y ver qué funciona para ti", aconseja Ross Turner.